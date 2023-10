Wer Urlaub in einem Luxus-Resort macht oder seine Hochzeit in einer besonderen Location feiern will, mag es in der Regel exklusiv.

Exklusiv sollten auch die Werbe-Fotos für solche Orte sein, sagt ein Marketing-Forschungsteam aus den USA, genauer genommen: exklusive anderer Leute. Das Team hat 14.000 Instagram-Reisefotos von Influencern und Influencerinnen untersucht und eine Reihe von Experimenten damit gemacht. Unter anderem sollten Testpersonen sagen, welchen abgebildeten Ort sie für einen besonderen Urlaub oder ihre Hochzeit auswählen würden. Das ergab: Wenn auf den Fotos Menschen zu sehen waren, bewerteten die Testleute die Orte als deutlich weniger attraktiv. Die Forschenden vermuten, dass die sogenannte psychologische Besitznahme dahinter steckt. Demnach haben Menschen bei Ereignissen, die mit der eigenen Identität verbunden sind, gern das Gefühl, dass ihnen der Ereignis-Ort gehört. Das ist zum Beispiel auch mit Sitzplätzen in der Schule oder beim Stadion des Lieblingsvereins so. Die Forschenden sagen: Wer ein Hotel oder einen Veranstaltungsort betreibt, sollte besser nur Angestellte oder sich selbst auf den Fotos zeigen - also Menschen, die nicht mit potenziellen Kundinnen und Kunden um die Identität "Hochzeitspaar" oder "Urlauber" konkurrieren.