Auf Platz eins bei den Städte-Trips liegt Auckland in Neuseeland. Platz zwei ist die Stadt Taipeh in Taiwan. In beide Städte können aktuell allerdings keine Touristen aus Deutschland einreisen. Denen bleibt Platz drei im Städte-Ranking: Freiburg. Die Stadt in Baden-Württemberg wird von Lonely Planet als Öko-Metropole gelobt, sonnenreich, kompakt und umweltfreundlich, mit viel Grün und einer autofreien Altstadt.

Im letzten Jahr - noch vor der Corona-Pandemie - hatte Lonely Planet Salzburg in Österreich als Top-Reisestadt verkündet. Auf Platz fünf kam Bonn - wegen den Feierlichkeiten zu Beethovens 250. Geburtstag.