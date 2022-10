Damit beschäftigen sich Forschende schon lange. Eine entscheidende Frage auf dem Weg hin zu lebenden Zellen ist: Wie sind aus vielen einzelnen Aminosäuren längere zusammenhängende Ketten entstanden, aus denen dann im nächsten Schritt lebensnotwendige Proteine wurden?

Dazu liefern drei US-Wissenschaftler von der Purdue Universität im Bundesstaat Indiana eine neue Theorie. Ihnen zufolge können sich Aminosäure-Ketten besonders gut an der Oberfläche von winzigen Wassertropfen bilden, an der Grenze zwischen Wasser und Luft. Also zum Beispiel dort, wo Meeresgischt an Felsen spritzt oder Wasserfälle einen Berg runterrauschen.

Forschung könnte chemische Reaktionen beschleunigen

Das Team konnte die entprechenden Reaktionen mit Wassertropfen im Labor nachstellen. Seine Erkenntnisse könnten auch bei der Suche nach Leben auf anderen Planeten helfen oder um chemische Reaktionen zu beschleunigen.