In den USA ist ein Urteil zu Apple gefallen, das Folgen für ein wichtiges Geschäftsmodell des Konzerns hat.

Das Gericht hat entschieden, dass Apple seinen App-Store nicht mehr so stark abschirmen darf. Softwareentwickler dürfen nicht mehr dazu gezwungen werden, das Zahlsystem Apple Pay zu nutzen. Der Hintergrund: Apple behält bis zu 30 Prozent des Umsatzes der Softwareentwickler für sich.

Der Streit darüber war mit dem Spielehersteller Epic Games eskaliert, der Apples Zahlsystem umgehen wollte. Er mündete darin, dass Apple "Fortnite" aus seinem App-Store geschmissen hatte - eines der beliebtesten Spiele weltweit, das von 400 Millionen Menschen gespielt wird.

Das Urteil heute ist von der Branche lange erwartet worden. Apple hatte in den letzten Wochen mit kleinen Zugeständnissen an Entwickler versucht, die Lage zu beruhigen. Das Urteil jetzt kratzt am Gewinn des Konzerns, denn der App-Store ist eine wichtige Einnahmequelle.