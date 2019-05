Eine Klage der südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya scheiterte, stattdessen gab der CAS dem Weltverband IAAF Recht. Der hatte Grenzwerte für Mittelstreckenläuferinnen festgesetzt, die genetisch intersexuelle Merkmale aufweisen. Frauen mit höheren Testosteron-Werten sollen sechs Monate lang Medikamente wie die Pille dagegen einnehmen und ihre Blutwerte müssen auch danach dauerhaft unter dem Grenzwert liegen.

Die 800-Meter-Olympiasiegerin Semenya hatte dagegen geklagt, weil sie durch eine Erbkrankheit erhöhte Testosteron-Werte hat.

Deutscher Verband: Klares Bekenntnis für Frauensport

Das männliche Sexualhormon wirkt sich zum Beispiel auf den Muskelaufbau und die Bildung roter Blutkörperchen aus. Sportlerinnen können deshalb von höheren Werten profitieren.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband nannte das Urteil "ein klares Bekenntnis für den Frauensport in der bisherigen Klassifizierung". Der Spruch des Internationalen Sportgerichtshofs setze "auf die Chancengleichheit in einem sportlich fairen Wettkampf". In Südafrika wurde das Urteil dagegen mit Enttäuschung aufgenommen.