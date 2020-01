Facebook kann sich nicht darauf berufen, Gerichtsbeschlüsse in deutscher Sprache nicht zu verstehen.

Das besagt ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Hintergrund ist der Fall eines Düsseldorfers, der eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt hatte.

Die einstweilige Verfügung wurde an Facebooks Europazentrale in Irland zugestellt. Das Unternehmen bestand aber auf einer englischen Übersetzung mit der Begründung, dass man den Inhalt in deutscher Sprache nicht verstehe.

Dies ließ das Oberlandesgericht nicht gelten. In der Urteilsbegründung (Az. I-7 W 66/19) heißt es, Facebook stelle seine Plattform auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Unter anderem den Nutzungsbedingungen auf deutsch seien gründliche Kenntnisse der deutschen Sprache anzumerken.

Hintergrund des Rechtsstreits war, dass der Kläger Facebook - mit Sitz in Irland - untersagen wollte, ihn für das Einstellen eines bestimmten Textes auf Facebook zu sperren oder den Beitrag zu löschen.