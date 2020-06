Der Fahrdienstleister Uber kann sich in Kanada nicht länger davor schützen, von seinen Fahrern vor einem normalen Gericht verklagt zu werden.

Das oberste Gericht Kanadas hat eine Regel in den Uber-Verträgen gekippt, dass solche Klagen verhindern sollte. Das hat ein früherer Fahrer des Essenslieferdienstes UberEats erstritten. Er will mit einer Sammelklage durchsetzen, dass Uber rückwirkend z.B. den Mindestlohn einhält und freie Tage bezahlt.

Das Problem war nur: In seinem Vertrag stand, dass eine solche Klage vor einem normalen Gericht in Kanada nicht möglich sei. Uber hat dort eine Klausel eingebaut, die Klagen nur vor einem Schiedsgericht in den Niederlanden erlaubt. Um diese zu starten, sind umgerechnet etwa 13.000 Euro fällig. Zusammen mit Anwaltskosten ist das fast ein Jahresgehalt eines Uber-Fahrers.

Acht von neun Richtern des Obersten Gerichtshofs fanden, dass das unzumutbar ist und die Klausel darum unwirksam. Eine Sprecherin von Uber kündigte an, dass die Verträge jetzt geändert werden sollen. Der Fahrer, der vor Gericht gezogen war, darf seine Sammelklage einreichen. Sein Anwalt sprach von einem ersten kleinen Schritt. Er rechnet damit, dass der Rechtsstreit um die Arbeitsbedingungen noch Jahre dauern wird.