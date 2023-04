Er ist der biologische Vater von mindestens 550 Kindern - ein niederländischer Samenspender darf nach einem Gerichtsurteil keine weiteren Spenden abgeben.

Tut er es doch, drohen ihm 100.000 Euro Strafe pro Fall. Eine Interessensvertretung und eine Mutter, die mit einer Spende des Mannes ein Kind bekam, hatten eine einstweilige Verfügung beantragt und haben jetzt recht bekommen.

Der 41-Jährige spendete sein Sperma an Fruchtbarkeitskliniken, Samenbanken und auch über Internet-Foren an unzählige Paare. In mindestens 550 Fällen wurde damit ein Kind gezeugt. Der Mann sagt, er wollte Paaren helfen, bei denen es mit dem Kinderkriegen nicht klappt. Laut Gericht hatte er aber Eltern bewusst falsch informiert über die Anzahl seiner Spenden und der gezeugten Kinder.