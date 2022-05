In Mexiko hat ein Richter ein möglicherweise wegweisendes Urteil gefällt für die Zukunft einer jahrhundertealten Tradition.

In der weltgrößten Stierkampfarena in Mexiko-Stadt darf es erstmal keine Vorführungen mehr geben. Kommende Woche ist eine weitere Verhandlung angesetzt.

Es ist das erste Mal, dass ein Gericht die Aussetzung von Stierkämpfen in der Arena von Mexiko-Stadt angeordnet hat. Tierschützende versuchen die Tradition seit Jahren zu verbieten. Vor einigen Monaten hatte eine Kommission des Parlaments in Mexiko auch einem Vorschlag zugestimmt. Der sieht vor, dass Stierkämpfe in Mexiko-Stadt verboten werden sollen, die Abgeordneten müssen aber noch zustimmen.

Stierkämpfe sind schon länger umstritten - sie werden oft zu einem Generationenkonflikt. Während die einen an der Tradition festhalten wollen, ist es für die andere Seite Tierquälerei.