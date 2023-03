Ein Gruyère kommt immer aus der Schweiz - oder eben aus Wisconsin in den USA.

So hat jetzt ein Berufungsgericht in den USA argumentiert und eine Klage von Käse-Herstellern aus der Schweiz und Frankreich abgewiesen. Die wollten erreichen, dass ein Käse nur dann als "Gruyère" verkauft werden darf, wenn er aus dem Schweizer Greyerzerland kommt. Das Gericht verwies dagegen darauf, dass den Konsumentinnen und Konsumenten in den USA seit Jahrzehnten eine bestimmte Käsesorte als "Gruyère" bekannt ist - egal, wo er hergestellt wurde. Hauptsache, er hat kleine Löcher und ist mindestens 90 Tage lang gereift. So wie es die US-Lebensmittelbehörde FDA festlegt. Kriterien zur geographischen Herkunft gibt es nicht.

In der EU sind bestimmte Lebensmittel dagegen mit geografischen Herkunftsangaben geschützt. Für einen "Allgäuer Bergkäse" darf zum Beispiel nur Milch aus dem Allgäu verwendet werden. Und ein Käse darf nur dann "Holsteiner Tilsiter" bezeichnet werden, wenn er in Schleswig-Holstein hergestellt und gereift ist. Denn nur dort gibt es laut EU die speziellen Bakterienkulturen, die für den Geschmack des "Holsteiner Tilsiter" sorgen.