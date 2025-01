Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat der Stadt in letzter Instanz Recht gegeben. Eine McDonald's Filiale in Tübingen hatte Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie wollte sich dagegen wehren, dass die Stadt seit Anfang 2022 eine Gebühr für Einwegverpackungen verlangt hat: 50 Cent auf Einweg-Kaffeebecher oder Einweggeschirr wie Pommesschalen, 20 Cent auf Besteck und Trinkhalme.

Die Stadt will mit der Abgabe einerseits Geld einnehmen, um die teure Müllentsorgung im öffentlichen Raum zu finanzieren. Andererseits soll die Steuer der Vermüllung entgegenwirken und Mehrwegsysteme stärken.

Das Urteil könnte eine Signalwirkung entfalten: Andere Städte haben schon angekündigt, eine ähnliche Abgabe einzuführen - Freiburg zum Beispiel und Heidelberg. In Konstanz gibt es die Abgabe schon seit Anfang Januar.