In Uruguay wird gerade das Trinkwasser knapp.

Grund ist eine schwere Dürre in dem südamerikanischen Land. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt Montevideo sagte, wenn es nicht bald regnet, geht im Großraum der Stadt in 20 bis 30 Tagen das Trinkwasser aus. Die Stadt hat jetzt mehrere Vorschläge veröffentlicht, um die Wasserknappheit zu bekämpfen - zum Beispiel sollen die Steuern auf Wasser in Flaschen gesenkt und das Waschen von Autos verboten werden. Kaputte Wasserleitungen sollen schneller repariert werden.

Die Bürgermeisterin macht den Klimawandel für die bisher schlimmste Dürre in Uruguay verantwortlich. Sie hat vorgeschlagen, den Notstand auszurufen. Ein Stausee in der Nähe von Montevideo fasst normalerweise 67 Millionen Kubikmeter Wasser. Nach Angaben der Wasserwerke verfügt er aktuell nur noch über etwa ein Zehntel.