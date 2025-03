Wenn ein massereicher Stern stirbt, dann explodiert er in einer Supernova.

Ist der Stern in unserer Nähe, dann sieht das nicht nur spektakulär aus, sondern kann auch Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Erst treffen Gamma- und Röntgenstrahlung auf die Erde, das zerstört Zellen und Erbgut. Außerdem kommt es zu saurem Regen, das hat auch Auswirkungen auf Meere und Seen. Später geht der Erde ihre Schutzhülle aus Ozon verloren. UV-Licht kommt also ungehindert durch und weitere Zellen werden zerstört.

Wurden zwei der fünf großen Artensterben von sterbenden Sternen verursacht?

In den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society schreiben Forschende, dass Supernovae für zwei der fünf großen Artensterben verantwortlich sein könnten. Einmal für das Kellwasser-Ereignis vor 370 Millionen Jahren. Dabei sind drei Viertel aller Fisch- und Korallenarten ausgestorben. Und dann noch das ordovizische Massenaussterben, bei dem vor fast 450 Millionen Jahren ein Großteil aller Lebewesen ausgestorben ist. Damals gab es nur Leben im Meer.

Heutzutage ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Supernova zur Gefahr für das Leben auf der Erde werden könnte, weil entsprechende Sterne weit genug weg sind.