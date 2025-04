Ein internationales Forschungsteam hat jetzt in Südchina die älteste bekannte riffbildende Schwammart entdeckt. Das Tier lebte vor rund 480 Millionen Jahren – und damit 20 Millionen Jahre früher als alle bisher bekannten Riff-Schwämme.

Das Besondere: Der Schwamm baute sein Skelett nicht aus Kalk oder Kieselsäure, wie andere Arten – sondern aus dem Mineral Fluorapatit. Das kann man von Schwämmen bisher nicht.

Die von dem Schwamm geschaffenen Gerüste bildeten damals sogar ganze Mini-Riffe, in denen sich andere Organismen tummelten – wie ein Urzeit-Apartment für Mikroben, Pflanzen und Stachelhäuter.

Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences.