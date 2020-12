Ein Affe, eine Katze oder auch ein Schwein als emotionale Unterstützung für einen Passagier in der Flugzeugkabine?

Die Mitnahme solcher Tiere an Bord war in den USA bislang per Gesetz kostenfrei möglich. Doch damit ist nach einer Neuregelung des Verkehrsministeriums wohl bald Schluss. Das Ministerium will, dass ab dem 1.1. nur noch Hunde als sogenannte Diensttiere von den Fluggesellschaften akzeptiert werden müssen. Also zum Beispiel Blindenhunde. Andere Tiere, die von Passagieren zur "emotionalen Unterstützung" mit an Bord genommen würden, dürften von den Fluggesellschaften in Zukunft als "Haustiere" eingestuft werden. Und wer die dann mit an Bord nehmen will, muss dafür bezahlen.

Regelung von 2003: Unterstützer-Tiere durften gratis an Bord

Hintergrund ist eine umstrittene Regelung des Verkehrsministeriums aus dem Jahr 2003. Das Ministerium stellte damals klar, dass zu den Diensttieren auch sogenannte Emotionale Unterstützer-Tiere gehören. Sie sollen ihre Besitzer, die beispielsweise unter Angstattacken leiden, durch ihre Anwesenheit an Bord emotional stützen. Fluggesellschaften befürchten aber Missbrauch, etwa dass Halter Haustiere einfach umdeklarierten, um sie kostenlos an Bord mitnehmen zu können.