Eine jetzt veröffentlichte Mitschrift zeigt, dass Hicks mehr als 150 Fragen der Demokraten nicht beantwortet hat. Zwei Anwälte des Weißen Hauses wiesen sie bei der Anhörung an, das nicht zu tun. Tabu war sogar die Frage, wo Hicks' Schreibtisch im Weißen Haus stand. Immerhin durfte sie erzählen, wie das Wetter an ihrem ersten Arbeitstag war und wo sie normalerweise zu Mittag aß. Zur Info: Es war bewölkt und sie aß an ihrem Schreibtisch.

Die Anwälte des Weißen Hauses erklärten, Hope Hicks könne nicht gezwungen werden, über ihre Zeit als Mitarbeiterin von US-Präsident Donald Trump auszusagen. Der Vorsitzende des Justizausschusses nannte das Unsinn. Die Demokraten haben schon angekündigt, Hicks gerichtlich zu einer Aussage zwingen zu wollen. Sie wollen unter anderem rausfinden, ob Trump die Justiz behindert haben könnte.