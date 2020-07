Seit Wochen gehen bekannte schwarze Spielerinnen wie Layshia Clarendon auch bei den Black-Lives-Matter-Protesten gegen Rassismus vorneweg. Die neue WNBA-Saison widmeten Clarendon und ihre Kolleginnen jetzt Breonna Taylor, die in Kentucky nachts in ihrer Wohnung von Polizisten erschossen worden war. "Wir werden eine Stimme für die Stimmlosen sein", sagte Clarendon. Unter dem eigenen Namen auf ihren Trikots trugen alle Spielerinnen den Namen Taylors.

Während der US-Nationalhymne beim Saisoneröffnungsspiel am Samstagabend verließen die Spielerinnen der New York Liberty und der Seattle Storm gemeinsam das Feld. Anders als z.B. Sportler beim American Football oder beim Männer-Basketball reichte es ihnen nicht, sich hinzuknien. "Ich will die Hymne nicht hören", sagte New Yorks Kapitänin Layshia Clarendon, "denn es ist grotesk, dass Gerechtigkeit und Freiheit einfach nicht für alle in gleicher Weise gelten."