Hacker haben in den USA offenbar im großen Stil Überwachungskameras angezapft und sind so an Aufnahmen aus öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Schulen und Gefängnissen gekommen.

Davon berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Demnach sind auch private Unternehmen betroffen - wie etwa der Elektroauto-Hersteller Tesla. Dem Bericht zufolge wurden Bloomberg zum Beweis Bilder von Aufnahmen aus einem Polizeirevier im US-Bundesstaat Massachusetts vorgelegt. Das Unternehmen, von dem die Hacker die Daten gestohlen haben, sagt in einer ersten Stellungnahme, das Ausmaß des Problems werde untersucht. Es passiert zwar immer wieder, dass Bilder von günstigen Sicherheitskameras für den Haushalt abgegriffen werden - vor allem dann, wenn Nutzerinnen oder Nutzer die voreingestellten Passwörter behalten. Dass eine Firma mit großen Kunden gehackt wurde, ist dagegen eher ungewöhnlich.