Gouverneur Jared Polis sagte, die Strafe sei in Colorado nie fair eingesetzt worden. Bei drei noch zum Tod verurteilten Häftlingen im Bundesstaat wurden die Strafe jetzt in lebenslange Haft umgewandelt.

Colorado hat das letzte Mal im Jahr 1997 ein Todesurteil vollstreckt. Nach Angaben des Todesstrafen-Informationszentrums in Washington sind dieses Jahr in den USA bisher fünf Menschen hingerichtet worden. 2019 wurden 22 Todesurteile in den USA vollstreckt.