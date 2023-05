Montana verbietet als erster US-Bundesstaat die App TikTok.

Der Gouverneur des Bundesstaats schrieb, dass damit persönliche Daten vor Zugriffen der chinesischen Regierung geschützt werden sollen. Ab nächstem Jahr dürfen App-Stores in Montana TikTok nicht mehr anbieten, sonst drohen hohe Geldstrafen. Auch das Unternehmen darf in dem Bundesstaat nicht mehr arbeiten. Wer TikTok trotzdem weiter nutzt, hat aber keine Strafen zu befürchten.

Eine Sprecherin von TikTok kritisierte das Verbot und sagte, das sei rechtswidrig. Ob der Konzern klagen will, sagte sie nicht. Montana ist der erste Bundesstaat mit einem TikTok-Verbot. Bisher gab es solche Verbote nur zum Beispiel für Regierungsangestellte, aber nicht für Privatleute.

TikTok gehört einem chinesischen Konzern. Deshalb befürchten viele, dass Informationen aus der App oder den Smartphones an staatliche Stellen in China fließen, auch an Geheimdienste. Das Verbot in Montana gilt als Test für ein mögliches landesweites Verbot in den USA.