In Tennessee hat das Parlament zwei Abgeordnete ausgeschlossen, weil sie in einer Sitzung lautstark für ein schärferes Waffenrecht demonstriert hatten.

Im Repräsentantenhaus des US-Bundesstaats stimmte eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Ausschluss der beiden demokratischen Politiker - dort haben die Republikaner die Mehrheit. In einer Abstimmung gegen einen dritten Demokraten wurde die Mehrheit knapp verfehlt.

Die drei Abgeordneten hatten sich Ende letzten Monats mit einer Aktion im Parlament für ein schärferes Waffenrecht eingesetzt - mit Gesängen und einem Megafon. Auslöser war ein Schulmassaker mit sechs Toten in Tennessee wenige Tage vorher.

Nur zwei weitere Fälle in Jahrzehnten

Der Ausschluss wird damit begründet, dass sich die Abgeordneten nicht an die Regeln des Parlaments gehalten hätten. Sie waren nicht als Redner zugelassen. Allerdings ist der Rauswurf aus dem Parlament in Tennessee sehr selten - es gab vorher nur zwei Fälle in den letzten Jahrzehnten. Normalerweise muss es dafür ein schweres Fehlverhalten geben.

Die Entscheidung stößt deshalb auf Kritik. US-Präsident Joe Biden sprach von einem undemokratischen Vorgang.