In den USA werden besonders bedeutende Filme in ein Landesregister aufgenommen - gesammelt von der Nationalbibliothek in Washington.

Dazu gehören jetzt auch der Weihnachtsklassiker "Kevin allein zu Haus", der Weltraumfilm "Apollo 13" und das Drama "12 Years a Slave". Sie haben jetzt offiziell eine kulturelle, geschichtliche und künstlerische Bedeutung für die US-amerikanische Filmwelt. Das Register wurde 1989 gegründet. Inzwischen gehören 875 Filme dazu. Die Vorschläge dafür kommen jedes Jahr aus der Bevölkerung. Die Nationalbibliothek besitzt sogar mehr als 164 Millionen Werke, darunter vor allem Bücher, Schriften und Fotografien.