HIV galt lange Zeit als unheilbar, jetzt ist bereits der vierte Mensch weltweit für geheilt erklärt worden.

Der 66 Jahre alte Mann will anonym bleiben. Bei ihm war schon 1988 HIV diagnostiziert worden. Er ist im City-of-Hope-Krebszentrum in Kalifornien behandelt worden und ist der bisher älteste HIV-Patient, der als vollständig geheilt gilt. Der Weg dorthin war allerdings kompliziert: Die sehr beschwerliche Behandlung wurde bei ihm nur deshalb gestartet, weil er an Leukämie erkrankte. Deshalb bekam er eine Knochenmarktransplantation. Die Stammzellen des Spenders hatten eine seltenen Mutation. Menschen mit dieser Mutation kann der Aids-Erreger nichts anhaben. Die Forschenden sagen, dass der behandelte Mann so 31 Jahre nach seiner HIV-Diagnose geheilt werden konnte. Davor war das schon bei Infizierten in Berlin, London und im Februar auch in New York gelungen. Diese Behandlungsmethode ist nach wie vor sehr selten und ist nur für HIV-Patienten mit Krebserkrankung gedacht. Wegen starker Nebenwirkungen ist sie für die meisten HIV-Infizierten keine Option.

Die Forschenden wollen ihre Erkenntnisse zum City-of-Hope-Patienten auf der Weltaidskonferenz vorstellen, die morgen startet.