In Staats- und Bundesgefängnissen in den USA hat sich laut einer Studie jeder fünfte Insasse mit dem Coronavirus angesteckt.

Das geht aus Daten hervor, die die Nachrichtenagentur AP und die Journalisten vom Marshall Project gesammelt haben. Die Infektionsrate ist damit mehr als vier mal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung in den USA. In einigen US-Bundesstaaten soll sogar mehr als die Hälfte der Gefängnis-Insassen schon positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. In absoluten Zahlen sind das mehr als 275.000 Häftlinge. Mehr als 1700 sind laut dem Bericht gestorben.

Ein Mediziner, der gerichtlich angeordnete Covid-19-Inspektionen in US-Gefängnissen durchgeführt hat, geht von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Zum Teil würden die Häftlinge auch nicht getestet und erhielten keine angemessene Behandlung, wenn sie krank werden, sagte er.

Das Marshall Project ist eine Medienorganisation, die Themen rund um die US-Strafjustiz nachgeht.