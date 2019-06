Es zeigt die Leichen eines jungen Mannes und eines Kindes, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser liegen. Wie Medien unter anderem aus Mexiko berichten, sind die Toten ein Vater und seine zweijährige Tochter. Sie sollen beim Versuch, den Rio Grande zu überqueren, ertrunken sein. Demnach wollten die beiden am Sonntag über den Fluss am Grenzort Matamoros, um von Mexiko aus nach Texas zu kommen. Sie wurden aber wohl von der Strömung mitgerissen.

In den letzten Monaten war die Zahl der Migranten, die an der Südgrenze der USA ankommen, deutlich höher als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Zuletzt hatten Medienberichte über die Zustände in einem texanischen Auffanglager für Migrantenkinder Empörung ausgelöst. Gestern war der Chef der US-Grenzschutzbehörde ohne Angabe von Gründen zurückgetreten.