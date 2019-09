Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der US-Krebsgesellschaft, die im Fachblatt Gut“ veröffentlicht wurde. Dabei haben Forschende zum ersten Mal sowohl die weltweite Häufigkeit von Darmkrebs bei 20- bis 49-Jährigen als auch bei ab 50-Jährigen untersucht. Insgesamt berücksichtigten sie Daten aus knapp 40 Ländern.

Innerhalb von zehn Jahren stieg die Darmkrebsrate von unter 50-Jährigen demnach in 19 Ländern an - darunter in Deutschland, Dänemark und den USA. In der Studie werden veränderte Lebens- und Ernährungsstile als Faktor für Darmkrebs angeführt. In vielen Ländern hätten die Menschen westliche Lebensweisen angenommen. Stark verarbeitete Lebensmittel und Fastfood würden sich immer mehr verbreiten. Auch häufige Antibiotikagaben an Kinder stehen unter Verdacht. Allerdings ist das Risiko unter 50-Jähriger, an Darmtumoren zu erkranken, laut den Forschenden immer noch gering im Vergleich zu dem älterer Menschen.