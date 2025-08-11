Bei tropischen Wirbelstürmen kommen gar nicht so selten gleich mehrere kurz nacheinander. Zum Beispiel 2017: Da wurden die Karibik und die USA innerhalb von einem Monat von gleich drei schweren Hurrikanes getroffen.

Das Team einer Studie im Fachjournal Nature warnt, dass das in der Region in Zukunft häufiger passieren könnte. Die Forschenden haben Wirbelsturm-Beobachtungsdaten aus verschiedenen Meeresregionen und Computersimulationen ausgewertet. Ergebnis: Schon seit den letzten Jahrzehnten wächst das Risiko für Mehrfach-Hurrikans im Nordatlantik. Damit dürften Nord- und Mittelamerika der neue Hotspot für solche Wirbelsturm-Kombis werden. Bisher war es der Pazifik vor Ost- und Südostasien. Im Jahr 2004 bildeten sich dort sogar gleich sieben Taifune kurz nacheinander. Laut der Simulation der Forschenden dürfte aber Nordamerika Ostasien bald überholen. Ein wichtiger Faktor sind wohl Unterschiede dabei, wie schnell sich das Meerwasser in verschiedenen Ozeanregionen erwärmt.

Wenn nach einem schweren Wirbelsturm sehr schnell der nächste folgt, sorgt das oft für höhere Schäden - unter anderem, weil die Rettungskräfte noch mit dem ersten Sturm beschäftigt sind.