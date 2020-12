Zum Beispiel, wenn Militärschiffe andere Boote in der Nähe warnen wollen: "Kommt uns nicht zu nahe, oder wir schießen!" Aber wenn schon ein Megafon, dann wenigstens Hightech. Wie der Economist berichtet, entwickelt die US-Marine gerade so ein Gerät. Es soll 160 Dezibel schaffen - das ist so laut wie ein Silvesterböller, der direkt neben dem Ohr losgeht. Damit können auch Boote in zwei Kilometern Entfernung die Botschaft nicht überhören. So laute Schallkanonen gibt es schon, aber sie sind weder besonders handlich noch präzise in der Übertragung.

Die neuen Megafone der Marine sollen laut dem Economist wie klassische Lautsprecher funktionieren, mit einem Magneten und einer schwingenden Membran. Die können tiefe Frequenzen besser übertragen, wodurch Sprache besser verstanden wird. Für laute Töne müsste das Entwicklungsteam aber erstmal einen stärkeren Magneten erfinden. Außerdem soll der Schall wie in einem Lichtkegel in eine Richtung gelenkt werden - und automatisch atmosphärische Störungen löschen.

So laute Megafone können aber auch schädlich sein. Fachleute warnen schon länger, dass Schallkanonen Hörschäden verursachen können.