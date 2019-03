Außenminister Mike Pompeo prangerte bei der Vorstellung vor allem China an. Demnach sind Andersdenkende und Minderheiten in China immer mehr Gewalt ausgesetzt. Als Beispiel nannte er, dass sich mehr als eine Million Uiguren, ethnische Kasachen und andere Muslime in Umerziehungslagern befänden - mit dem Ziel, deren Religion und Identität auszulöschen.

Besonders hat Pompeo auch den Iran kritisiert, wo die Menschenrechtslage extrem schlecht sei. Milder fiel die Einschätzung der Lage in Nordkorea aus. Letztes Jahr hieß es in dem Bericht noch, dass "die Menschen in Nordkorea den ungeheuerlichsten Menschenrechtsverletzungen ihrer Regierung in fast allen untersuchten Bereichen ausgesetzt" seien. Dieses Jahr ist die Rede von "Menschenrechtsproblemen".

Der jährliche Bericht basiert auf Fakten, er weist aber immer wieder auf die veränderte Sichtweisen der US-Regierung hin. Den aktuellen Bericht findet ihr hier.