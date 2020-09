Naomi Osaka hat ihre sieben Spiele in New York nicht nur alle gewonnen. Sie hat jedes einzelne auch dazu genutzt, auf Rassismus und Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Zu jedem Spiel trug sie eine andere Schutzmaske, bedruckt mit einem Namen. Der Name eines schwarzen Menschen, der nicht mehr lebt. Weil er oder sie von Polizisten in den USA getötet worden ist.

Zum Finale am Samstag trug Osaka den Namen Tamir Rice auf ihrer Maske. Ein 12-jähriger Junge, der 2014 in der Stadt Cleveland von einem Polizisten erschossen worden war. Der Junge hatte auf einem Parkplatz mit einer Spielzeugpistole hantiert.

Sportlich ist das Turnier für die 22-jährige Japanerin Osaka nicht einfach gewesen. Die meisten Top-Spielerinnen waren dieses Jahr gar nicht am Start, wegen der Corona-Pandemie. Sie musste in ihren Spielen trotzdem mehrmals über drei Sätze gehen, um zu gewinnen - auch im Finale. Im ersten Satz wurde sie von ihrer Gegnerin Viktoria Asarenka mit 1:6 geradezu deklassiert. Sie gewann die anderen beiden jeweils mit 6:3 und lag danach lange auf dem Platz und blickte in den Himmel.

«Es war ein hartes Match für mich", sagte Naomi Osaka nach ihrem insgesamt dritten Grand-Slam-Titel, "ich habe irgendwann gedacht, es wäre peinlich, wenn ich in unter einer Stunde verliere». Das gesamte Turnier spielte sie mit bandagiertem Oberschenkel. In einer japanischen Zeitung wurde vor dem Finale einer ihrer Sponsoren zitiert. Er deutete an, dass er über Osakas Engagement für die Black-Lives-Matter-Bewegung nicht glücklich sei. Sie solle sich lieber auf Tennis konzentrieren.

Doch Naomi Osaka hatte vor dem Turnier schon klar gemacht, wo sie steht. Als viele Sportler in den USA Ende August Spiele ausfallen ließen, um gegen einen neuen Fall von Polizeigewalt im Bundesstaat Wisconsin zu protestieren, lehnte auch sie es ab, ihr Halbfinale in einem Vorbereitungsturnier wie geplant zu bestreiten. Begründung: Als schwarze Frau gebe es für sie wichtigeres als Tennis.

Naomi Osaka hat lange in den USA gelebt. Geboren ist sie aber in Japan, als Tochter einer japanischen Mutter und eines schwarzen haitianischen Vaters. Kinder, deren Eltern nicht beide aus Japan stammen, werden dort oft als "Hafu" beleidigt, als "Halbling". So soll es auch Osaka regelmäßig erlebt haben.

Viel Applaus hat sie in sozialen Netzwerken bekommen für ihre schlagfertige Reaktion auf eine Frage im Siegerinterview auf dem Platz. «Sie hatten sieben Masken für sieben Matches mit sieben unterschiedlichen Namen dabei. Welche Botschaft wollten Sie damit zum Ausdruck bringen?», wurde Osaka gefragt. Sie entgegnete dem Reporter: «Nun, welche Botschaft ist denn bei Ihnen angekommen?»