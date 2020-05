Im Zuge der Coronapandemie ist die Demokratie in osteuropäischen Ländern weiter geschwächt worden.

Nach Einschätzung der US-Nichtregierungsorganisation Freedom House nutzten Regierungsvertreter die Situation, um Bürgerrechte einzuschränken und demokratische Einrichtungen offen anzugreifen.

Polen und Ungarn hatten schon vor der Pandemie demokratische Grundwerte verletzt - so massiv, dass die EU Rechtsstaatlichkeitsverfahren einleitete. In beiden Ländern hat sich laut Freedom House die Lage aber weiter verschärft: Polen gilt nicht mehr als gefestigte Demokratie. Und Ungarn wird schon gar nicht mehr als Demokratie bezeichnet. Dort kann Ministerpräsident Viktor Orban unbefristet per Dekret regieren.

Die Organisation Freedom House beobachtet die Demokratieentwicklungen weltweit und wird unter anderem von der US-Regierung und durch Spenden finanziert.