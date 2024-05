Zu den Boy Scouts of America, also den Pfadfinder-Jungs von Amerika, gehören längst nicht mehr nur Jungs.

Dem soll jetzt auch der Name gerecht werden: Die Organisation benennt sich um in Scouting America, übersetzt also schlicht "Pfadfindern in Amerika". Von der Vereinsleitung heißt es, dass man damit die Inklusion betonen wolle. Dabei waren bis vor ein paar Jahren nicht mal homosexuelle Jungen oder Mädchen als Mitglied zugelassen. Der neue, genderneutrale Name soll ab nächstem Jahr gelten - pünktlich zum 115. Geburtstag der Organisation.

Die Boy Scouts of America sind zwar einer der ältesten und größten Vereine in den USA - in den letzten Jahren hat er aber eine Menge Mitglieder verloren. Um die Hälfte ist die Zahl der Pfadfinderinnen und Pfadfinder seit 2018 geschrumpft - auf mittlerweile etwa eine Million Mitglieder. Das liegt an den Folgen der Corona-Pandemie. Aber möglicherweise auch daran, dass vor ein paar Jahren Tausende Fälle von sexueller Gewalt durch Betreuer bekannt wurden.