Ob die Hefe Heimweh hat?

Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitgeteilt hat, hat sie Hefezellen an Bord eines Satelliten so weit ins All befördert wie noch nie zuvor. Auf Twitter schreibt sie dazu: Leben ist noch nie so weit gekommen. 3,3 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befinden sich die Hefezellen jetzt. Sie sind auf dem Weg zur Umlaufbahn der Sonne.

Bisher werden Experimente mit lebenden Zellen in der Raumstation ISS gemacht. Die ist aber durch das Magnetfeld der Erde vor der gefährlichen Strahlung im All geschützt. Die Hefezellen sollen nun mehr Aufschluss darüber geben, was passiert, wenn man sich weiter von der Erde entfernt. Die Erkenntnisse könnten zum Beispiel für Missionen zum Mars interessant sein.