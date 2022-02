Kann eine Künstliche Intelligenz ein Kunstwerk schaffen?

Das ist schwer zu beantworten, denn Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Aber zumindest rechtlich gesehen liefert ein Fall aus den USA jetzt eine Antwort. Dort hat die zuständige Behörde entschieden, dass eine Künstliche Intelligenz kein Kunstwerk erschaffen kann, das unter das Copyright fällt.

Wie das IT-Portal Heise berichtet, begründet die Behörde das mit bisherigen Gerichtsentscheidungen: Laut dieser Linie kann nur ein Werk eines Menschen unter den Copyright-Schutz fallen - also keins von Maschinen oder auch von Tieren. So ähnlich lief die Argumentation auch schon im Streit um die Rechte am berühmten Affen-Selfie.

Im Fall mit der Künstlichen Intelligenz ging es um ein Bild mit dem Namen "A Recent Entrance to Paradise", für das sich ein US-Amerikaner das Copyright sichern wollte - weil er sich als Auftraggeber der KI mit dem Namen "Creativity Machine" sah.