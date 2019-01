Den See-Elefanten gefällt's

Der Regierungsshutdown in den USA ist erst mal vorbei - in Kalifornien hat er aber noch Folgen.

Da hat sich eine Gruppe See-Elefanten an einem populären Strand bei San Francisco niedergelassen. Am Drakes Beach sind normalerweise viele Leute unterwegs. Während des Shutdowns war er aber geschlossen und es waren auch keine Park-Ranger zum Aufpassen da. Das haben ungefähr 70 See-Elefanten ausgenutzt und es sich am Strand und rund um das Besucher-Zentrum gemütlich gemacht. In den letzten zwei Wochen sind außerdem mehr als 30 Junge geboren worden.

Die Ranger sagen, dass sie jetzt gucken müssen, dass Menschen und See-Elefanten miteinander klarkommen. Sie glauben, dass die Tiere bis April bleiben werden, wenn die Jungtiere alleine überleben können. See-Elefanten verbringen einen Großteil ihres Lebens im offenen Meer, um nach Futter zu suchen.

Die öffentliche Verwaltung in den USA war wegen des Haushaltsstreit 35 Tage lang blockiert - so lange wie noch nie. Anfang der Woche wurde sie aufgehoben, nachdem Präsident Donald Trump Übergangsregelungen zugestimmt hatte.