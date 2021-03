Astra-Zeneca ist als Corona-Impfstoff wirksamer als bisher gedacht.

Das ist das Ergebnis einer US-Studie. Die Ergebnisse hat der Impfstoffhersteller heute vorgelegt: Demnach verhindert der Astra-Zeneca-Impfstoff zu 100 Prozent schwere Verläufe von Covid-19. Insgesamt liegt die Wirksamkeit laut Studie bei 79 Prozent - bisher war immer von 70 Prozent die Rede gewesen.

Für die Studie wurden mehr als 30.000 Menschen in den USA, Chile und Peru geimpft. Laut Astra-Zeneca gab es auch keine schweren Thrombosefälle.

Nach Berichten über genau solche Blutgerinnsel im Gehirn war in einigen Ländern eine Zeit lang der Einsatz des Astra-Zeneca-Impfstoffs gestoppt worden.

In den meisten Ländern wird das Vakzin aber schon wieder eingesetzt, auch in Deutschland. Der Impfstoff ist in mehr als 50 Ländern zugelassen, in den USA noch nicht. Das Studienteam in den USA hofft, dass die Zulassung durch seine Ergebnisse schneller vorankommt.