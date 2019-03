US-Physiker sagen: Jup, Schall hat auch ne Masse. Das würde allem widersprechen, was man bisher weiß. Schallwellen sind schließlich eigentlich nur Druck- und Dichteschwankungen, zum Beispiel in Luft. Man geht davon aus, dass Schall Energie transportiert und abgeben kann, aber selbst keine richtige eigene Masse besitzt. Das Team hat verblüffende Ergebnisse eines Experiments aus dem letzten Jahr nochmal theoretisch durchgerechnet und schreibt im renommierten Fachblatt Physical Review Letters: Doch, Schallwellen haben eine Masse - sie ist nur klein im Vergleich zur Masse des Mediums, in dem sie sich bewegen.

Jetzt wird es aber noch seltsamer: Die Physiker wollen ausgerechnet haben, dass die Masse negativ ist. Durch die Schwerkraft würden sie also nicht angezogen, sondern abgestoßen. Das Team gibt zu, dass noch mehr Forschung dazu nötig ist. Sie sagen aber, man könnte die Masse von Schall auch messen, zum Beispiel bei Erdbeben.