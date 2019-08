Die Nutzung von Handys hat offenbar den Drogenmarkt in den USA in den letzten 25 Jahren grundlegend verändert - und die Zahl der Morde drastisch verringert.

Zu diesem Schluss kommt eine Studie von zwei Ökonominnen. Sie haben die Zahl der Mobilfunkmasten mit der tödlicher Gewaltdelikte verglichen. Das Ergebnis: In den 90er Jahren, in denen die meisten Masten errichtet wurden, sank die Mordrate in den Metropolen je 100.000 Einwohner um fast die Hälfte.

"Das Mobiltelefon hat 2.900 Leben gerettet"

Während die Zahl der Beziehungstaten fast gleich blieb, gingen die Morde im Drogen- und Gang-Milieu stark zurück. Im Jahr 2000 wurden in den USA etwa 10.000 Morde weniger verübt als 1990. Die Studienautorinnen schätzen, dass allein das Mobiltelefon bis zu 2900 Menschenleben rettete.

Sie begründen das damit, dass sich Drogen-Dealer und Konsumenten durch die Verbreitung von Handys nicht mehr an festgelegten, dunklen Ecken treffen mussten, sondern ihr Geschäft in Ruhe verabreden und abwickeln konnten. Dadurch habe nicht mehr jeder Streit über die Qualität oder den Preis der Ware zu tödlichen Schießereien geführt.

Das Revier war nicht mehr wichtig

Außerdem sank die Zahl der Überfälle auf Kleindealer und auch die Machtkämpfe von Drogengangs um bestimmte Reviere gingen zurück, weil das Prinzip des Reviers seine Bedeutung verlor. Gleichzeitig habe das Handy allerdings Drogen billiger und leichter verfügbar gemacht. Die Folge: Während die Morddelikte zurückgingen, stieg die Zahl derer, die an einer Überdosis starben.

Über die Studie, die vom renommierten Forschungsinstitut NBER veröffentlicht wurde, berichtete zuerst die Süddeutsche Zeitung. Der Artikel kostet Geld.