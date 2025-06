Wer in Zukunft als Ausländer an einer US-Uni studieren will, muss den Behörden seine Social-Media-Accounts offenlegen.

Das US-Außenministerium plant, wieder Visa für Studierende zu vergeben. Die Verfahren dazu waren vor einem Monat gestoppt worden. Allerdings gibt es dafür wohl neue Auflagen: Wer seine Accounts nicht auf öffentlich stellt, könnte deswegen abgelehnt werden. Die US-Behörden sollen bei den Antragstellenden für Visa unter anderem nach Posts suchen, die als "feindselig" gegen die USA angesehen werden. An Unis hatten Fälle Schlagzeilen gemacht, in denen ausländischen Studierenden wegen der Teilnahme an einer Demo oder anderen Meinungsäußerungen das Aufenthaltsrecht entzogen wurde.