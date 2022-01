In den USA zahlt die Universität von Michigan 490 Millionen Dollar an Opfer sexuellen Missbrauchs.

Mehr als 1000 Personen hatten Klage gegen die Uni eingereicht. Sie werfen einem früheren Sport-Arzt der Hochschule vor, sexuelle Gewalt an ihnen verübt und sie traumatisiert zu haben. Der Arzt ist inzwischen verstorben. Eine Untersuchung im Auftrag der Uni von Michigan hatte ergeben, dass intern nicht genug unternommen worden war, um den jahrzehntelangen Missbrauch zu stoppen.

Es können sich weitere Opfer melden

Die Vorwürfe waren 2018 ans Licht gekommen. In einem außergerichtlichen Verfahren einigten sich Uni und Opferanwälte jetzt auf das Schmerzensgeld in Höhe von 490 Millionen Dollar. Das meiste Geld geht an die schon bekannten Opfer. Ein kleiner Teil der Summe wird noch zurückgehalten, falls sich weitere Personen melden.

Ähnliche Vorwürfe gegen anderen Arzt

Zuletzt hatte auch die Michigan State Uni 500 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesagt für die Opfer des Sportmediziners Larry Nassar. Auch er hatte hunderte Sportlerinnen sexuell missbraucht. Er verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.