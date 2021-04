Das Video einer Elefantenjagd ist schon acht Jahre alt, jetzt ist es öffentlich geworden und sorgt für Entsetzen und Spott im Netz.

Die Zeitschrift "The New Yorker" und die Organisation "The Trace", die über Waffengewalt recherchiert, haben es veröffentlicht. Zu sehen ist der Chef der US-Waffenlobby NRA, Wayne LaPierre, 2013 bei einer Jagd in Botsuana. Er will einem schon angeschossenen Elefanten den Gnadenschuss versetzen, schießt aber trotz kurzer Distanz dreimal nicht an die richtige Stelle. Den tödlichen Schuss gibt dann einer der Jagd-Begleiter ab. Zu sehen ist auch LaPierres Frau Susan, wie sie einen Elefant tötet und dann dessen Schwanzspitze abschneidet.

Eine Mitarbeiterin der Organisation Center for Biological Diversity erklärte, sie sei "angewidert", vom "brutalem, unbeholfenem Gemetzel". Kein Tier solle auf diese Weise leiden.