Bei Sprache gewinnt Trump

Nächste Woche sind US-Wahlen - und Präsident Donald Trump gibt sich siegessicher - das drückt er vor allem in seiner Sprache aus.

Linguistinnen und Linguisten der Uni Mainz haben einige seiner Reden analysiert. Auffällig dabei ist, dass Trump immer wieder bestimmte Begriffe prägt, zum Beispiel "Fakenews" für Falschnachrichten. Zum anderen gibt Trump seiner Konkurrenz häufig abschätzige Spitznamen, wie "Sleepy Joe" für Joe Biden.

Die Analyse zeigt auch, dass Trump sein Publikum meist direkt adressiert, wie ein Geschichtenerzähler, wenn er sagt "I will tell you..." - "Ich sage euch..." Gleichzeitig drückt er Selbstsicherheit aus, wenn er Sätze beginnt mit "Obviously" oder "Certainly".

Die Linguistik-Fachleute haben Trumps Sprache auch mit der anderer Politikerinnen und Politiker verglichen. Demnach spricht Trump in einfacheren Sätzen und benutzt bis zu acht mal häufiger das Wort "very".