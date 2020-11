US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat angekündigt, dass die USA sofort wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten werden - falls er die Wahl gewinnt.

Er hat gesagt, dass er das dann schon an seinem ersten Amtstag in die Wege leiten will. Gestern war der Austritt der USA aus dem Abkommen in Kraft getreten. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte vor einem Jahr formell den Austritt erklärt.

Die Auszählung der Stimmen läuft noch in mehreren Bundesstaaten. In Wisconsin hat Trumps Wahlkampfteam eine Nachzählung der Stimmen beantragt. Außerdem versuchen die Republikaner in mehreren Bundesstaaten, juristisch in die Stimmauszählung einzugreifen. Nach aktuellem Stand liegt Biden knapp vor Trump.

Schon klar ist, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten, sie aber wohl etwas schrumpft. Dass sie eine Mehrheit im Senat bekommen, gilt als unwahrscheinlich.