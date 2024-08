Auf ein gutes Geschäft hofft der US-Amerikaner Jeremy Green Eche. Denn ihm gehört die Webseite HarrisWalz.com.

Und US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich jetzt offenbar auf den Politiker Tim Walz als ihren möglichen Vizepräsidenten festgelegt. Für Eche also ein guter Tag.

Gewinn dank Schnäppchenpreis?

Schon vor vier Jahren hat er sich die Domain mit den Nachnamen der beiden gesichert - für 8,99 US-Dollar. Damals strebte Harris eine demokratische Nominierung für das Präsidentenamt an. Und Eche hat der Nachrichtenagentur AP jetzt erklärt, er habe damals viele Webseiten mit den Kombis aus Harris und Nachnamen anderer demokratischer Politiker gekauft. Jetzt will er die leere Seite HarrisWalz.com für 15.000 Dollar verkaufen.

Clinton-Team war nicht interessiert

Eche ist schon lange im sogenannten Domain-Investment. 2011, also fünf Jahre, bevor Hillary Clinton Tim Kaine zu ihren Running Mate für die Präsidentschaftswahl machte, hatte sich Eche schon die Seite ClintonKaine.com gesichert. Er bot seine Webseite an, Clintons Wahlkampfteam kaufte sie aber nicht. Eche verkaufte die Seite dann an ein Marketingunternehmen. Das machte eine Kampagne für Trump und gegen Clinton daraus.