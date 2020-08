Facebook plant Notschalter gegen Falsch-Informationen

Die großen Internet-Firmen in den USA bereiten sich darauf vor, Falschmeldungen udn Manipulationsversuche während der US-Wahl zu unterbinden.

Nach Medienberichten wollen Twitter, Google und Facebook darauf achten, dass der jetzige Präsident Donald Trump keine Chance bekommt, zum Beispiel fälschlicherweise seinen Sieg zu verkünden oder die Wahl als manipuliert zu bezeichnen.

Facebook denkt demnach über eine Art Notschalter nach, der nach dem Wahltag politische Anzeigen abschalten und so die Verbreitung von Falschinformationen verhindern könnte. Youtube, das zu Google gehört, will laut einer Erklärung "manipulierende" Videos löschen. Letzte Woche hatten sich diese und andere Internetfirmen mit US-Bundesbehörden und dem FBI getroffen, um ihre Maßnahmen gegen Wahlbeeinflussung abzustimmen.

Trump schürt dagegen weiter Zweifel an den Wahlergebnissen des 3. Novembers. Die Auszählung der vielen erwarteten Briefwahlstimmen werde Wochen oder Monate brauchen, die Ergebnisse möglicherweise nie bekannt werden, sagte der Präsident in einer Rede. Trump prangert die Briefwahl seit Monaten als fälschungsanfällig an, obwohl es dafür keinerlei Anzeichen gibt.

Der Chef der US-Post hatte vor einem Senatsausschuss gestern versichert, sein Unternehmen sei in der Lage und fühle sich verpflichtet, den ordentlichen Versand der Briefwahl- Unterlagen zu garantieren.