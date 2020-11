In den USA hat sich Präsident Donald Trump praktisch zum Wahlsieger erklärt, obwohl die Auszählung der Wahl noch läuft.

Im Weißen Haus in Washington sagte er, die Republikaner hätten sogar Bundesstaaten gewonnen, in denen sie nicht von einem Sieg ausgegangen wären. Trump warf den Demokraten noch einmal versuchten Wahlbetrug vor, ohne Belege dafür zu nennen. Er will nach eigenen Angaben erreichen, dass die weitere Auszählung der Briefwahlzettel vom Obersten Gerichtshof gestoppt wird.

Noch hat keiner der beiden Kandidaten die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten erreicht. Der Sender CNN sieht den demokratischen Herausforderer Joe Biden im Moment mit 219 Wahlleuten knapp vor Amtsinhaber Trump mit 209. Bei Fox News kommt Biden auf 238 Wahlleute und Trump auf 213. Mehrere wichtige Swing-States sind aber noch nicht fertig ausgezählt.

Bisher keine Gewalt bei Protesten

In mehreren US-Städten hat es erste Demonstrationen zur Wahl gegeben. Allerdings waren diese bisher verhältnismäßig klein. Außerdem soll es bis jetzt keine Anzeichen von Unruhen geben. In Washington hatten in der Wahlnacht etwa 1000 Menschen in der Nähe des Weißen Hauses gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert. Mehrere hundert weitere Demonstrierende zogen durch die Stadt - und blockierten teilweise auch Straßen und zündeten Böller. Es gab aber auch junge Menschen, die dort tanzten. Auch aus anderen US-Städten wird von kleineren Demos berichtet, darunter aus Portland in Oregon und New York.



In den USA wird befürchtet, dass es nach dem Ende der Wahl zu Gewalt kommen könnte - von der jeweiligen Gegenseite des Gewinners. Trump hatte mehrmals angedeutet, seine Anhänger im Zweifel auf die Straßen zu rufen. In vielen Städten haben Geschäfte ihre Schaufensterscheiben mit Brettern vernagelt.