Unternehmens-Chef Jack Dorsey twitterte dazu, Reichweite für politische Botschaften müsse verdient werden, statt erkauft zu werden. Bis jetzt war es so, dass Nutzern auch politische Werbung angezeigt werden konnte, wenn sie dem Account nicht folgten.

Ein knappes Jahr vor der Präsidentschaftswahl wird in den USA wieder stärker über politische Werbung diskutiert. Im Gegensatz zu Twitter war Facebook in den vergangenen Wochen kritisiert worden. Facebook hat entschieden, Anzeigen mit politischen Inhalten grundsätzlich nicht von Faktencheck-Partnern prüfen zu lassen. Auch falsche oder irreführende Informationen sollen in der Timeline bleiben.