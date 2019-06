Der Mischling "Scamp the Tramp" ist am Wochenende in Kalifornien beim World's Ugliest Dog Contest zum hässlichsten Hund der Welt gekürt worden. Dabei halfen ihm seine krausen Dreadlocks und ein leicht schielender Blick - aber auch, wie seine Besitzerin vermutet, seine gute Seele. Sie sagte einer Lokalzeitung, "Scamp the Tramp" sei jetzt "Scamp the Champ". Gewonnen haben die beiden ein Preisgeld von 1.500 US-Dollar, und genauso viel Geld wird an ein Tierheim gespendet.

Auf Platz 2 schaffte es "Wild Thang", ein Pekinese mit zotteligem Fell und schlaff heraushängender Zunge. Dritter wurde der Chihuahua "Tostito", dank seiner deformierten Ohren. Der Letztjahressieger, eine Englische Bulldogge namens "Zsa Zsa", hatte die Jury vor allem mit extremem Sabbern überzeugt. Die meisten Hunde im Wettbewerb sind ehemalige Straßenhunde. Die Organisatoren wollen daran erinnern, dass alle Hunde liebenswert sind.