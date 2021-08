Die aktuelle Statistik zeigt, dass sich noch knapp 62 Prozent der Menschen in den USA als nur weiß definieren. Der Anteil der Weißen an der Bevölkerung ging damit zwischen 2010 und 2020 um fast 9 Prozent zurück. Wie die Washington Post schreibt, ist es das erste Mal in der Geschichte des US-Zensus - also seit 1790 -, dass die Zahl der Weißen gefallen ist.

Weiße bleiben größte Bevölkerungsgruppe

Trotzdem stellen Weiße mit rund 200 Millionen Menschen weiter die größte Bevölkerungsgruppe in den USA. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen gestiegen, die sich mehreren Bevölkerungsgruppen zuordnen.

Der diverseste US-Bundesstaat ist laut dem Zensus Hawaii, aber auch Staaten wie Kalifornien, Texas oder New York haben eine sehr vielfältige Bevölkerung.