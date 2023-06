Das Trinkwasser in den USA ist an vielen Orten mit Industrie-Chemikalien belastet.

Drei große US-amerikanische Chemie-Konzerne haben deshalb jetzt versprochen, 1,2 Milliarden Dollar zu zahlen. Sie sagen, dass damit alle Klagen in Bezug auf verunreinigtes Wasser beigelegt werden sollen. Ein weiterer Industrie-Konzern einigte sich laut einem Medienbericht außerdem mit mehreren US-Städten in einem Vergleich auf zehn Milliarden Dollar. Konkret geht es um Trinkwasser-Quellen, die mit den sogenannten ewigen Chemikalien PFAS verunreinigt sind.

In der Industrie gelten Stoffe aus der PFAS-Gruppe als Wundermittel, weil sie sich extrem langsam zersetzen. Sie stecken in vielen alltäglichen Gegenständen, zum Beispiel in wasserdichter Kleidung, Teppichen, Kosmetik oder Dichtungen. Gleichzeitig können PFAS mehrere gesundheitliche Schäden verursachen. Einige können das Immunsystem von Kindern schwächen oder Krebs auslösen.

Einer Untersuchung zufolge könnten mehr als 200 Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner PFAS-verunreinigtes Trinkwasser haben. Die US-Umweltbehörde EPA fordert deshalb neue Standards, um gesundheitsschädliche Substanzen im Trinkwasser zu reduzieren.

Deutschland, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Schweden wollen erreichen, dass die Chemikalie in der EU ganz verboten wird. Sie haben dazu einen Antrag bei der EU-Chemikalienagentur Echa eingereicht.

Das Forever Pollution Project trägt für Deutschland die Orte zusammen, die mit PFAS verschmutzt sind oder möglicherweise verschmutzt sein könnten. An mehr als 1500 Orten lässt sich PFAS nachweisen.